Москва, 23 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Шаги на пути к оптимизации численности государственного аппарата и его структуры предпринимаются в России не первый год. Почти 20 лет назад, в 2000 году, была поставлена задача поэтапного снижения численности госслужащих, однако по факту она лишь увеличилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

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«Экспертное сообщество выделяет несколько причин для объяснения подобного тренда, наиболее распространенными из которых можно назвать усложнение системы госуправления и рост социальной напряженности в стране. В результате, по данным Росстата, на 30 работающих граждан приходится один служащий.

Их общее число на 1 января 2018 г. на всех уровнях системы государственного и муниципального управления составило 2 млн 173 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2000 г. боле чем на 1 млн человек.

На новом этапе преобразований планируется в 2020 г. сократить численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, а территориальных органов — на 5%. К 2021 г. этот показатель в регионах должен достигнуть 15%. Далее планируется провести ряд структурных преобразований, влекущих дополнительное высвобождение кадров.

Рассмотрим возможные последствия снижения численности госаппарата. Среди экспертов распространена позиция, что государственный бюджет тянет на себе громоздкий бюрократический аппарат, генерирующий коррупционные риски для населения и предпринимателей на фоне низкой производительности труда. Такое мнение преимущественно распространено в регионах, однако именно там государственный и бюджетный сектор снижают социальную напряженность, обеспечивая население рабочими местами.

Может быть, этот труд не предельно производительный, но такая политика на данном этапе развития государства решает задачи национальной безопасности. Особенно это актуально для регионов СКФО.

При сокращении численности госаппарата изыскание дополнительных ресурсов на повышение уровня оплаты труда должно происходить на фоне роста требований к уровню квалификации и ответственности чиновника. В противном случае население не получит производительных и эффективных специалистов, а существующее бюрократическое давление лишь усилится.

При этом задачи по сокращению численности госслужащих и затрат на обеспечение госуправления разные по своей сути, и было бы хорошо, если высвобождаемые ресурсы шли не столько на рост заработных плат, сколько на снижение издержек управления, в том числе за счет информатизации рабочих мест, и повышение квалификации чиновников.

Также возникает вопрос: если сокращенные служащие выйдут на рынок труда, то способно ли государство и бизнес обеспечить таких специалистов рабочими местами или же мы увидим всплеск безработицы? Возникает вопрос и о готовности прозрачной системы оценки и аттестации сотрудников, по результатам которой будет принято решение о сокращении. Здесь могут возникать значительные правовые и коррупционные риски, снижающие эффективность государственного управления в целом.

Необходимо проработать прозрачную и эффективную систему оплаты труда чиновников. Если после сокращений будут увеличены оклады, то что станет с переменной частью оплаты труда, которая может превышать базовую часть в несколько раз. Какие ведомства и категории сотрудников получают привилегии при увеличении фонда оплаты труда, тоже немаловажно.

Таким образом, возникает вопрос об оценке реальной эффективности проводимой оптимизации численности и роста производительности труда в системе государственного и муниципального управления», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года в России начнётся массовое сокращение государственных служащих.

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