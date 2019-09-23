Владивосток, 24 сентября, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Инициатива Росатом» как единого инфраструктурного оператора Севморпути по учреждению общественного совета СМП обладает несколькими удивительными чертами. Почему общественный совет СМП может оказаться вовсе не формальной организацией, как это происходит в большинстве случаев, рассказывает автор ИА REGNUM Валентин Юшкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

И топовый состав участников, и церемония учреждения, прошедшая на борту атомного ледокола «Арктика», подтвердили тезис о том, что создаваемый «Росатомом» общественный совет возьмется за Севморпуть серьезно. И тому есть серьезная причина, даже к описанию роли совета глава Росатома Алексей Лихачёв подошел основательно, указав программу-минимум и программу-максимум.

Максимум, который должен обеспечить совет как консультационно-дискуссионная площадка, это организация взаимодействия всех заинтересованных сторон. Не при министерстве, как это часто бывает, а гораздо шире, включая даже участие зарубежных партнеров. И уже первое рабочее заседание совета, которое состоялось 4 сентября в ходе ВЭФ, подтвердило масштабность начинания.

Читайте статью Валентина Юшкевича «Зачем Росатому общественный совет на Севморпути?».