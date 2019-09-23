Тегеран, 23 сентября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Заместитель главнокомандующего Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) ВС Ирана, бригадный генерал Али Фадави заявил, что сегодня множество людей как в Иране, так и во всем мире готовы отдать свою жизнь, чтобы сохранить ценности Исламской революции. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Khamenei.ir КСИР

По словам генерала, следование идеалам Исламской революции не имеет географических границ, и в любой точке мира найдутся люди, которые готовы отдать за нее свою жизнь. Али Фадави отметил, что вера в ценности, провозглашенные аятоллой Хомейни, является важным шагом на пути к «истине».

Генерал отметил, что враги Ирана «создали самый крупнейший за всю историю мировой антииранский союз», однако ИРИ смогла справиться со всеми угрозами, и с ним в том числе.