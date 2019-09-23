Усть-Илимск, Иркутская область, 23 сентября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Иркутский город Усть-Илимск присоединился к акции «Лес Победы». Об участии в ней сотрудников местного отделения полиции сообщает сегодня, 23 сентября, региональное ГУ МВД РФ.

ГУ МВД по Иркутской области Акция «Лес Победы» в Иркутской области

«Молодые сотрудники высадили на территории отдела более 20 деревьев: березы, рябины, осины, ели и кедры. Организаторы отметили, что такие акции, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Лес Победы» помогают сохранить память о наших героях», — сказано в официальном сообщении.

Известно, что в Усть-Илимске «Лес Победы» высадили впервые, но теперь полицейские намерены принимать участие в этой акции ежегодно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2019 года, в День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, в деревне Высокое Куйбышевского района депутаты, учащиеся, члены общественных организаций и трудовых коллективов высадили сосны в виде числа «75».

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