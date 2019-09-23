Шамильский район, Дагестан, 23 сентября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Туристический хаб со всей необходимой для туристов инфраструктурой начал работу в горном Шамильском районе Дагестана, у въезда в село Датуна. Это уже четвертый подобный объект, установленный в республике в текущем году, сообщила ИА REGNUM 23 августа пресс-службе регионального министерства по туризму и народным художественным промыслам.

Пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан В Шамильском районе Дагестана появился туристический хаб

Отмечается, что в ходе торжественной церемонии открытия хаба вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов высоко оценил созданный объект. Он также поблагодарил главу минтуризма Расула Ибрагимова за активную работу и выразил уверенность, что «темпы развития сферы туризма будут только увеличиваться».

Пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан В Шамильском районе Дагестана появился туристический хаб

Напомним, туристические хабы в Дагестане устанавливаются на пересечении крупных туристических маршрутов для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики. На сегодняшний день такие блок-контейнерные объекты функционируют на Сулакском каньоне, у Ирганайского водохранилища и в селе Хунзахе.

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