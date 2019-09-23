Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Представители Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ряда других организаций в преддверии Саммита по климату опубликовали совместный доклад о климатических изменениях на Земле. Об этом сообщается 22 сентября на сайте ООН.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

В воскресенье ВМО, ЮНЕП и другие организации выпустили совместный доклад, в котором призвали международное сообщество принять срочные и решительные меры по борьбе с изменением климата.

В докладе отмечается, что последнее пятилетие стало самым жарким в истории метеонаблюдений. Сейчас средняя температура на Земле уже на 1,1 градус Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода. Заметим, Парижское соглашение по климату предусматривает удержание повышения средней глобальной температуры в пределах 1,5 градуса.

«Сегодня годовые показатели таяния льда в Антарктике в шесть раз превышают показатели 40-летней давности. А с 2015 года мир потерял больше ледниковых масс, чем за любой другой пятилетний период в истории», — отмечают авторы доклада.

Также они привели ряд пугающих фактов. Например, повышение уровня мирового океана в 2007—2016 гг. составило 4 мм в год против 3,04 миллиметра в период с 1997 по 2006 год.

Выбросы двуокиси углерода в атмосферу, по данным доклада, в 2018 году выросли на 2 процента и достигли рекордной отметки в 37 млн тонн и уменьшения объемов эмиссий в ближайшее время не предвидится.

«Уровень концентрации парниковых газов в атмосфере достиг рекордных показателей», — отмечают авторы и приводят данные, согласно которым в 2018 году концентрация углекислого газа составила 407,8 частиц на миллион.

По мнению ученых, показатели концентрации CO2 превышали 400 частиц на миллион около 3−5 миллионов лет назад. В то время средняя температура на планете была на 2−3 градуса выше современной, а уровень Мирового океана был на 10−20 метров выше, чем в наши дни.

В сообщении ООН прямо говорится о том, что мир на пороге катастрофы. По некоторым теориям, естественный баланс выделения (эмиссии) двуокиси углерода и его поглощения может быть нарушен необратимо человеческой деятельностью. Это может привести к «парниковому эффекту», что чревато катастрофическим изменением климата.

Напомним, однако, что далеко не всё научное сообщество разделяет панические настроения относительно вклада человечества в процесс изменения климата. Многие учёные отмечают, что основным парниковым газом является водяной пар, на образование которого человек практически не влияет.

Кроме того, метан, тоже входящий в число парниковых газов, имеет так называемый парниковый эффект в 25 раз выше, чем углекислый газ.

Также учёные указывают, что вклад антропогенного фактора в образование СО2 незначителен в сравнении с основными природными «производителями» двуокиси углерода — Мировым океаном и продуктами разложения или горения биомассы. На долю человечества приходится не более 8% всего выделяемого на Земле углекислого газа, причём около 57% этого количества поглощается океанами и растениями. Отмечают также, что с увеличением количества СО2 в атмосфере растёт и объём его поглощения.

Неоднократно представители научного и аналитического сообщества указывали на то, что борьба с глобальным потеплением зачастую служит прикрытием действий в узкополитических и экономических целях некоторых государств и сообществ.