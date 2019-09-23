Белгород, 23 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. На территории международного аэропорта Белгорода прошли пожарно-тактические учения. По легенде, аварийную посадку запросил Як-40. У самолёта при столкновении с землёй разлилось топливо, частично разрушился фюзеляж, экипаж и пассажиры получили травмы различной степени тяжести и оказались в огненной ловушке, рассказали о тренировке 23 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области Пожарные учения

В учениях участвовали аварийно-спасательные расчёты аэропорта и сотрудники Белгородского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь «пожара» составила 70 квадратных метров. Спасатели залили аварийный самолёт пеной, вскрыли эвакуационные выходы и аварийные люки, помогли выбраться из салона «пострадавшим», организовали их транспортировку в мобильный госпиталь.

В общей сложности практическая часть учений заняла 40 минут. Тренировка получила положительную оценку.