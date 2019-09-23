Абу-Даби, 23 сентября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Федеральное агентство по конкурентоспособности ОАЭ опубликовало отчет, в котором сообщается, что сегмент логистики увеличил ВВП страны в 2018 году на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает новостное издание из ОАЭ Zawya.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дубай. ОАЭ

В целом, согласно отчету, логистический сектор ОАЭ развивается быстрыми темпами благодаря созданию свободных экономических зон и большим вложениям в инфраструктуру. Кроме того, успеху индустрии логистики способствует быстрорастущий сектор электронной коммерции. В связи с этим, агентство ожидает, что доля логистического сектора в ВВП страны достигнет 8% к 2021 году.

В рамках планов экономической диверсификации ОАЭ «Видение ОАЭ 2021», «Экономическое видение Абу-Даби 2030» и «Промышленная стратегия Дубая 2030» развитие логистического сектора рассматривается как стратегически важная цель для устойчивого долгосрочного успеха национальной экономики.