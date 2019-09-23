Москва, 23 сентября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Можно констатировать, что в последние годы между чиновниками всех уровней идет соцсоревнование по увеличению доходов и снижению расходов бюджета России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя спор Кудрина и Шойгу по поводу расходов на «оборонку».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

"При этом меньше всего времени остается на то, чтобы увеличивать объемы экономики, с которых извлекаются доходы.

В пользу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу можно сказать, что расходы на оборону в наибольшей степени из всех прочих расходов бюджета возвращаются во внутреннюю экономику, стимулируя ее рост.

Ну и стоит напомнить изречение Наполеона о том, что «народ, который не хочет кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин неоднократно критиковал рост военных расходов. А министр обороны Сергей Шойгу назвал утверждения об избыточных расходах на оборону надуманными «стенаниями».

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