Ереван, 23 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Ереване прошла встреча первого вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргена Риттеринка и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна, 23 сентября сообщает пресс-служба правительства.

Dermot Doorly ЕБРР

Заместитель главы правительства подчеркнул, что ЕБРР является важным партнером Армении в развитии частного и государственного секторов экономики. Он отметил, что есть большие предпосылки для эффективной реализации всех совместных проектов.

Вице-президента ЕБРР поздравил правительство Армении с результатами проделанной работы за год. Юрген Риттеринк подтвердил готовность банка в дальнейшем сотрудничестве во блага армянского народа.

Напомним, 20 сентября в Ереване было подписано соглашение о создании первого «Частного фонда прямых инвестиций». В подписании соглашения, кроме армянской стороны, приняли участие представители из Европейского союза и ЕБРР.