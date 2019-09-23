Киев, 23 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с президентом США Дональдом Трампом важно сохранить равноудаленность от внутренних политических проблем США. Об этом 23 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безотказная

«Мы должны мастерски провести переговоры, чтобы не быть втянутыми во внутриполитическую разборку, которая сегодня происходит в США. Это будет сложно сделать. Президент Зеленский унаследовал эту проблему. Сейчас ему приходится выруливать из неё, это сложно… Нужно сохранить равноудаленность», — сказал Хандогий.

Он сообщил, что сегодня национальные интересы США и Украины совпадают.

«Наши национальные интересы совпадают в необходимости сохранения независимости Украины как важного фактора в международных отношениях не только на европейском континенте, но и в мире. Мы является объектом внешней агрессии… На протяжении всей своей истории США были защитниками базовых международно-правовых ценностей», — рассказал Хандогий.

Он призвал Зеленского акцентировать внимание на экономическом сотрудничестве Киева и Вашингтона.

«Экономика — это тот элемент, где мы можем сделать предложения. Новая команда объявила борьбу за инвестора. США могут стать тем потенциальным инвестором. Украина большая страна, нам есть что предложить», — напомнил Хандогий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−26 сентября украинская делегация во главе с президентом Зеленским посетит Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» глава украинского государства признался, что ждет встречи с Трампом. Он сообщил, что у него с Трампом уже сложились хорошие отношения.