«Украина большая страна, нам есть что предложить США» — эксперт
Киев, 23 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с президентом США Дональдом Трампом важно сохранить равноудаленность от внутренних политических проблем США. Об этом 23 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.
Он сообщил, что сегодня национальные интересы США и Украины совпадают.
Он призвал Зеленского акцентировать внимание на экономическом сотрудничестве Киева и Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, 23−26 сентября украинская делегация во главе с президентом Зеленским посетит Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» глава украинского государства признался, что ждет встречи с Трампом. Он сообщил, что у него с Трампом уже сложились хорошие отношения.