Варшава, 23 сентября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Скандальное для современной Польши высказывание допустил председатель польского Союза демократических левых (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD) Влодзимеж Чарзасты на пресс-конференции в Щецине. Он выразил уважение к советским воинам, освободившим Польшу от немецко-фашистских захватчиков.

Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945

«Мы хотели с большим уважением, в этом месте, во-первых, — поклониться тем, кто воевал и благодаря кому этот город можно назвать польским. Будь то польские солдаты или советские солдаты», — приводит слова политика «Польское радио».

Чарзасты напомнил, что в Польше погибли около 700 тысяч советских солдат. «Эти люди нас освободили, эти люди дали нам свободу от Германии и от немцев, от фашистов», — подчеркнул он.

При этом политик в основном старался оставаться в рамках принятого в Польше политического дискурса. «Всегда, когда я говорю об этом, звучат обвинения, что одновременно советские солдаты принесли нам другое рабство — да, это правда. Но я всегда задаю себе вопрос, мог ли кто-то, у кого не было свободы, дать свободу кому-то? Да, действительно, эту свободу, о которой Польша мечтала и которую получила сполна после 1990 года, должны были отстоять для нас американцы и англичане, которые сидели за столом и решали после войны вопросы о новом разделении границ и зон влияния», — сказал он.

По словам политика, польские правые плохо говорят о временах Польской Народной Республики. «Несмотря на то, что вы думаете о тех временах, это были времена молодости наших родителей, наших бабушек и дедушек, людей, которые восстановили этот город», — говорил он.

Город Щецин до войны назывался Штеттин, и всё его население было немецким. После того, как граница Польши и Германии была проведена западнее города, немецкое население покинуло его и город был заселён главным образом поляками из Западной Украины, отошедшей к СССР.