Эль-Кувейт, 23 сентября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Министр обороны эмирата Кувейт шейх Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность в свете продолжающейся напряженности в регионе. Об этом 22 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Afcent.af.mil Вооруженные силы Кувейта

Данное заявление было сделано в ходе инспекционной поездки министра обороны Кувейта в командный центр кувейтских сил ВВС и ПВО. «Армейские подразделения должны быть максимально подготовлены с учетом сохраняющейся напряженности в регионе», — пояснил министр, имея в виду угрозу нападения со стороны Ирана.

Ранее Кувейт усилил меры безопасности в нефтеэкспортных и торговых портах страны. Кроме того, были начаты военные учения, охватывающие все виды войск эмирата. По заявлению властей, эти меры «направлены на защиту безопасности страны и ее земель, водного и воздушного пространства от возможных внешних угроз».