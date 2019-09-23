Донецк, 23 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населённым пунктам, расположенным на юге ДНР, для съёмки постановочных сюжетов украинскими телеканалами, сообщили 23 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«По имеющейся у нас информации, применение противником 122 и 152-мм артиллерии на мариупольском направлении связано с прибытием в зону ответственности 36-й бригады ВСУ десяти групп пропагандистских украинских СМИ», — рассказали в пресс-службе.

Представитель Народной милиции ДНР отметил, что командиру 36-й бригады ВСУ поручено проконтролировать подготовку украинскими СМИ постановочных фотографий и видеосюжетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь по югу ДНР, выпустив 44 снаряда калибра 152 мм и 31 снаряд калибра 122 мм.