Москва, 23 сентября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Сокращение госслужащих — это задача, по сложности сравнимая со вторым подвигом Геракла. Бюрократия умеет воспроизводиться не хуже Лернейской Гидры (на месте одной головы появляются две новые), заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Более того, она начинает это делать еще до того, как ей рубят головы — создаются лишние ставки, которыми можно будет пожертвовать при очередном сокращении. Думаю, тут работает закон Паркинсона, по которому с уменьшением работы система увеличивает количество работников и уровней иерархии.

К тому же чиновничье сообщество пронизано многочисленными связями, позволяющими перескакивать с ветки на ветку, пока чистят соседние ведомства.

Ну и для того, чтобы проводить сокращение и оценивать его эффективность, тоже нужны чиновники. Не случайно в СССР в 30-е годы при начале каждой кампании по сокращению чиновников параллельно увеличивали план по производству офисной мебели», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года в России начнётся массовое сокращение государственных служащих.

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