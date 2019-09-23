Копенгаген, 23 сентября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Датские СМИ со ссылкой на доклад Программы ООН по окружающей среде (UNEP) заявляют, что человечество за прошедшие 10 лет никак не продвинулось в деле борьбе с глобальным потеплением. Помимо этого, отмечается, что уровень выбросов углекислого газа продолжает только расти. В докладе говорится, что даже если бы страны мира не предпринимали никаких инициатив в данной области, объем выбросов СО2 был бы на таком же уровне, что и сейчас. В агентстве ООН заявляют, что человечество должно утроить свои усилия, чтобы хотя бы ограничить повышение температуры Земли до 2 градусов — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Глава UNEP DTU (Danmarks Tekniske Universitet) Partnership Джон Кристенсен отметил, что, если не будет разработано более амбициозного климатического плана, температура может вырасти и более, чем на 3 градуса, что, по его словам, сделает мир крайне некомфортным для проживания.

Директор UNEP DTU, тем не менее, подчеркнул, что возможности исправить ситуацию еще есть.