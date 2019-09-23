Рига, 23 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Министр Культуры Латвии Наурис Пунтулис в эфире радио Baltkom высказался резко против модели Латвии, как страны интернациональной. «Ни в коем случае! Это больше не будет Латвия», — цитирует его слова новостной портал Mixnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Он обвинил своих оппонентов в двуличие, ударившись в философские рассуждения, что мировая общественность часто якобы готова бросать все силы для сохранения исчезающего вида растений или животных, забывая про исчезновение целых народов.

Пунтулис не стал отрицать, что является представителем националистов. При этом он считает, что понятие «современный национализм» несёт ложный отрицательный окрас. «И это серьезная проблема, так как каждая нация, которая сейчас пытается активно бороться за свое существование, своей культуры, своих традиций, своей этнической сущности, сталкивается с силами, которые скажут, что это сумасшедшие националисты или популисты», — сказал он, добавив, что кто-то из слушателей латвийской русскоязычной радиостанции Baltkom «может посчитать меня русофобом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии принято решение о полной ликвидации дошкольного, школьного и высшего образования на русском языке. Все детские сады, школы и университеты должны будут за короткий срок на 100% перейти на использование исключительно госязыка. В Риге почти половина населения русскоязычные, а в Латвии русскоязычных чуть меньше 40% среди всего населения.