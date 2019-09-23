Тверь, 23 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Прокуратура Тверской области намерена проверить законность закрытия уголовного дела об убийстве известного исполнителя Михаила Круга, совершённого в 2002 году. Об этом сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Валерия Павлова.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

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«Законность прекращения уголовного дела будет проверять прокуратура», — сказала Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 сентября Следственный комитет РФ заявил о раскрытии убийства российского шансонье Михаила Круга. Дознавателям удалось восстановить картину совершённого 17 лет назад преступления «в мельчайших подробностях». Осуждённый пожизненно член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался, что вместе с Дмитрием Веселовым залез в дом Круга, чтобы украсть антиквариат и ценности. Убийство певца, по его словам, не планировалось.

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Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. СКР принял решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, так как подозреваемый в совершении преступления Дмитрий Веселов ранее был убит.