Москва, 23 сентября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Российская сторона готовится ответить на вопросы, возникшие у WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом сообщил 23 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В Кремле известно, что у WADA возник ряд вопросов, и на подготовку ответов отведено три недели. Нужно подождать указанный срок, отметил он.

Песков добавил, что российское руководство не связывается с WADA по этой теме, подготовкой ответов занимаются спортивные власти страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия должна в течение трех недель предоставить WADA объяснения, связанные с возможными неточностями данных Московской антидопинговой лаборатории.

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