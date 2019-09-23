Екатеринбург, 23 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Снег, который выпал 23 сентября в Свердловской области, не является чем-то уникальным. Об этом заявила главный метеоролог Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, сообщает ИА Znak.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Первый снег

Периодически переходящие в снег осадки, а также заморозки не являются погодной аномалией для третьей декады сентября, отметила специалист. Другое дело, что в последние годы в Свердловской области в это время обычно шёл дождь.

Тем не менее установившаяся сейчас в регионе температура ниже нормы, добавила Шепоренко.

Напомним, утром 23 сентября 2019 года в Свердловской области выпал первый в этом сезоне снег. Из-за осадков на дорогах Екатеринбурга было затруднено движение.

39% жилых домов региона пока не подключено к отоплению.