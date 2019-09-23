Тбилиси, 23 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Служба доходов министерства финансов Грузии задержала в Тбилисском международном аэропорту гражданина Армении по подозрению в контрабанде золота, сообщает 23 сентября издание «Новости-Грузия».

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

В багаже задержанного иностранца грузинские таможенники обнаружили незадекларированное золото весом 1,1 кг и серебро весом 73,3 грамма. Общая стоимость товаров составила 154 тыс. лари ($54 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сотрудники службы доходов министерства финансов Грузии изъяли более 40,7 тыс. контрабандных сигарет. Товар был обнаружен в сёлах региона Самегрело.

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