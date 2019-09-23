Красноярск, 23 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. С начала 2019 года на пожарах в Красноярском крае погибли 19 детей, в том числе 17 погибших — это дети до семи лет. 11 детей получили травмы. Об этом на брифинге 23 сентября сообщил начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

Альберт Анкер. Детские похороны. 1863

По его словам, в регионе намечен «дополнительный комплекс всесторонних мероприятий, направленных на усиленную профилактику гибели детей на пожарах».

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, 21 сентября смертельный пожар произошёл в Богучанском районе. Взрослых дома не было, дети самостоятельно топили печь, возник пожар. Старшие дети смогли выбежать из дома, а трёхлетняя девочка погибла.

Двое детей (мальчики двух и четырёх лет) погибли на пожаре в Рыбинском районе. Взрослых также дома не было. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электронагревательного прибора. От тепловентилятора загорелся диван.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ночью 16 сентября произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Гусарова. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

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