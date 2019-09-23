Белгород, 23 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода возьмёт кредит на покрытие дефицита муниципального бюджета и погашение долговых обязательств. Мэрии требуется 330 миллионов рублей. Поставщиком услуги выступит Сбербанк, это финансовое учреждение выбрали в результате электронного аукциона на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Beladm.ru Здание администрации Белгорода

Срок кредита — до 24 месяцев. С момента заключения муниципального контракта и до 31 декабря 2019 года мэрия планировала занять 54,45 млн рублей, такова начальная (максимальная) цена торгов. В аукционе участвовало две кредитные организации: банк «Открытие» предложил 49,83 млн руб., а Сбербанк — 49 557 750 рублей.

Согласно данным мэрии, в 2019 году доходы бюджета составляют 9,9 млрд руб., расходы — 10,38 млрд руб.