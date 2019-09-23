Сеул, 23 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Устойчивое развитие городов обсудили хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артикходжаев и мэр Сеула Пак Вонсун на форуме International Urban Resilience Forum Seoul 2019, сообщает 23 сентября издание UzDaily.

(сс) xiquinhosilva Автомобильное движение в Сеуле

На встрече главы двух городов обсудили развитие двусторонних отношений в области туризма и в сфере услуг. Форум собрал глав городов и экспертов для обсуждения передовых тенденций в области урбанизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил с официальным визитом Узбекистан. В рамках визита были подписаны двусторонние соглашения на сумму более $12 млрд.

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