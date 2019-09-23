Вопросы развития городов обсудили мэры Ташкента и Сеула
Сеул, 23 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Устойчивое развитие городов обсудили хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артикходжаев и мэр Сеула Пак Вонсун на форуме International Urban Resilience Forum Seoul 2019, сообщает 23 сентября издание UzDaily.
(сс) xiquinhosilva
Автомобильное движение в Сеуле
На встрече главы двух городов обсудили развитие двусторонних отношений в области туризма и в сфере услуг. Форум собрал глав городов и экспертов для обсуждения передовых тенденций в области урбанизации.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил с официальным визитом Узбекистан. В рамках визита были подписаны двусторонние соглашения на сумму более $12 млрд.
Читайте также: Узбекистан и Южная Корея подписали соглашений на $12 млрд