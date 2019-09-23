Москва, 23 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сохранение «старых правил» при выплате негосударственной части пенсий, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 24 сентября. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Речь идет о законопроекте, который направлен на то, чтобы утвердить возраст, с которого граждане будут получать накопительную часть пенсии — для женщин он должен составить 55 лет, а для мужчин — 60 лет.

«Для тех, кто сейчас выходит на пенсию, эта норма уже действует. Она была принята в качестве нашей поправки к законопроекту, связанному с повышением пенсионного возраста. Тогда мы договорились о том, что возраст, касающийся государственной пенсии, будет постепенно увеличиваться, но накопительная пенсия будет выплачиваться с прежнего возраста», — отметил Исаев.

Теперь же законопроект распространяет эту норму на всех работников — в том числе на тех, кто только сейчас начинает участвовать в системе негосударственного пенсионного страхования.

«Мы вводим единый порядок, что для негосударственной пенсии остается возраст 55 и 60 лет», — заявил Исаев.