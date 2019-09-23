Москва, 23 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Уровень заработной платы в России зависит от множества факторов, и региональный — один из них, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский, комментируя данные Росстата о регионах с наибольшим ростом зарплаты.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

«Например, операционная медсестра в Челябинске имеет зарплату около 30 тыс. рублей, а в клинике Москвы ее зарплата превышает 100 тыс. рублей. При этом работа абсолютно одинаковая что там, что тут. Ей не нужно доучиваться или проходить новые курсы для получения этой зарплаты. Нужно просто работать.

Естественно, что внутри региона все уже зависит от работодателя, и тут может быть разброс уровня дохода, но он не настолько критичен и в среднем варьируется в пределах 10−15% в ту или иную сторону, но часто компенсируется различными бонусами в виде корпоративного фитнеса, питания или частичной оплаты транспортных расходов.

Тут надо понимать, что речь идет про высококвалифицированных специалистов с богатым опытом. Для них в столице страны или в крупных городах всегда есть работа.

Для начинающих свой трудовой путь в крупных городах также открывается больше возможностей, но и расходы там существенно выше, вследствие чего, возможно, иногда имеет смысл набраться опыта «на малой Родине».

Немного проще обстоят дела со специалистами сферы IT. Для них не только нет проблем найти работу «на удалёнке» в любом регионе страны, но и за рубежом. Опять же, речь идет о высококлассных экспертах с хорошим опытом.

Как видно главное условие высокой заработной платы — это высокая компетентность и наличие хорошего опыта работы в своей сфере. При во многих сферах это не значит иметь профильное образование.

Сейчас важны именно навыки! Тогда крупные компании из столицы или городов миллионников готовы платить хорошую заработную плату», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заработная плата в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась практически во всех регионах России. Меньше всего прибавку ощутили жители Ямала.

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