Москва, 23 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. В Москве завершился киберспортивный турнир Moscow Games 2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия 22 сентября.

Геймер

Соревнования проходили в трёх дисциплинах: Dota 2, Hearthstone и FIFA'19. В матчах по Dota 2 одержала победу команда Российского государственного аграрного университета, по Hearthstone победил Иван Николаев из Высшей школы экономики, а по FIFA'19 — Петр Южаков из Московского энергетического института.

Напомним, Moscow Games — один из крупнейших киберспортивных турниров в Европе для спортсменов-любителей. Он проходит ежегодно с 2014 года под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).