Москва, 23 сентября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на ближайшие три года будет не только сбалансированным, но и профицитным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава правительства доложил о состоявшемся обсуждении проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Он уточнил, что в течение всех трёх лет бюджет будет профицитным, приоритет при его реализации получили национальные проекты.

Бюджет формировался с учетом бюджетного правила. Объём Фонда национального благосостояния превышает 7% ВВП, и эта тенденция в ближайшее время сохранится.

«В этом смысле запас прочности у нас приличный», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на встрече с Медведевым поручил обеспечить «ритмичность и своевременность финансирования намеченных целей развития», чтобы получить результат, намеченный в национальных проектах.

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