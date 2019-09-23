Помощником премьер-министра Армении назначен Сурен Гамбарян
Ереван, 23 сентября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Сурен Гамбарян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армения
Решение о назначении подписал глава правительства.
Отметим, 3 сентября Сурен Гамбарян был уволен с должности начальника Службы социального обеспечения министерства труда и социальных вопросов Армении.
Читать также: Уволенный глава полиции Армении стал главным советником премьера