Ереван, 23 сентября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Сурен Гамбарян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Решение о назначении подписал глава правительства.

Отметим, 3 сентября Сурен Гамбарян был уволен с должности начальника Службы социального обеспечения министерства труда и социальных вопросов Армении.

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