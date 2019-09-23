Киншаса, 23 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Представители католической организации ДР Конго объявили о начале «священной войны» против коррупции. Они также призвали к отставке девяти судей Конституционного суда страны. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Католическая организация «Светский комитет по координации» (CLC), ранее выступавшая против третьего президентского срока экс-лидера страны Жозефа Кабилы, намерена организовать общенациональные демонстрации, если в стране не будут проведены реформы в судебной сфере.

Представители организации намерены выйти на акцию протеста с 1 октября, если чиновники, виновные в пропаже 15 миллионов долларов США из государственного фонда, не будут уволены, а судьи Конституционного суда страны, которые, по мнению CLC, причастны к коррупции на президентских и парламентских выборах, не уйдут в отставку.

На пресс-конференции секретарь CLC профессор Исидор Ндайвел заявил, что спустя девять месяцев после выборов в судебной сфере так и не были проведены изменения, добавив, что он требует фактических перемен.

«Мы намерены бороться с коррупцией, с безнаказанностью и наличием неработающих законов. В ходе нашей демонстрации мы будем требовать, во-первых, увольнения всех причастных к отмыванию 15 миллионов долларов США. Во-вторых, принятия мер для отставки девяти судей Конституционного суда», — заявил он.

Организация CLC дала правительству две недели на выполнение предъявленных требований и принятие необходимых мер против вышеперечисленных лиц.