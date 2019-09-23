Киев, 23 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский запустил масштабный антикоррупционный флешмоб. Об этом он заявил 23 сентября в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать глаза или станете соучастниками распила государственных средств», — рассказал Зеленский.

Он заявил, что участники флешмоба не должны записывать видео и ставить «лайки». Столкнувшись с коррупцией, о ней нужно сообщать на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине разрабатывается закон о «сдаче» коррупционеров. За пойманного преступника обличитель сможет получить до 10% от суммы взятки или от суммы ущерба, нанесённого коррупционером государству.