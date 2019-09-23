Москва, 23 сентября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Интересоваться размером зарплаты у близких и друзей считают возможным 15% жителей России. 41% опрошенных уверены, что такой вопрос можно задавать лишь некоторым людям. По мнению 29%, спрашивать о зарплате другого человека неприлично. Таковы данные опроса Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

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Чаще вопрос «Сколько вы зарабатываете?» задают женщины, чем мужчины — 20% против 10%. При этом им удается сохранять зарплату в тайне от всех чаще, чем мужчинам — 26% против 16%.

Держать в тайне размер зарплаты удается лишь 21% сотрудников. О размере заработка осведомлены вторые половины граждан (53%).

Размер заработка известен родителям 36% опрошенных. Зарплата известна друзьям 21% опрошенных, родственникам — 9%. 85% опрошенных, состоящих в браке, не скрывают размер заработка от супругов.

Опрос проведен 29 августа — 3 сентября 2019 года в 346 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, заработная плата в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась практически во всех регионах России.

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