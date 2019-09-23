Кострома, 23 сентября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Региональный легкоатлетический «Кросс нации» собрал рекордное за всю историю проведения количество любителей бега, — сообщает пресс-служба администрации области.

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Пять тысяч костромичей разных возрастов и профессий вышли на старт кросса. Участники забегов состязались на дистанциях 4, 6, 8 и 12 километров, в VIP-забеге, соревнованиях для самых юных участников и в массовом старте на дистанции 2,5 километра. Победители получили кубки, дипломы и медали Министерства спорта России и комитета по физической культуре и спорту Костромской области.

«Подготовка к кроссу в парке «Берендеевка» была начата за два месяца до сегодняшнего дня. Разминки и пробежки для всех желающих проходили каждую субботу, так что многие пришли подготовленными. Мероприятие получилось очень уровневым. Радует, что всё больше костромичей приобщаются к спорту.», — рассказала чемпионка Мира по бодифитнесу Екатерина Андреева.