Уфа, 23 сентября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Гастроли театра мимики и жеста из Москвы пройдут в Уфе. Об этом 23 сентября сообщает пресс служба министерства культуры Башкирии.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907 г

Спектакли пройдут с 27 по 30 сентября 2019 года на сцене Башкирского государственного театра кукол. Актеры покажут спектакли «Женитьба Дон Жуана» и «Незнайка в солнечном городе».

Показы приурочены к Международному дню глухих.

Напомним, что Московский театр мимики и жеста является первым в мире и единственным в нашей стране стационарным профессиональным театром глухих актеров. Спектакли в театре идут на жестовом языке глухих с одновременным переводом на русский язык.

Показы в Уфе пройдут в рамках общероссийской программы гастролей театров «Большие гастроли».