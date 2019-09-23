Киев, 23 сентября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Новой власти Украины следует дистанцироваться от обещаний сделать Украину членом НАТО, заявила представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, сообщил 23 сентября телеканал 112.ua.

Gov.ua НАТО и Украина

По её мнению, Украине лучше взаимодействовать с НАТО по модели Финляндии, не становясь членом альянса.

«[Финны] наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией… Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией», — рассказала она.

Верещук отметила, что блок НАТО должен сам как-то измениться, чтобы Россия позволила Украине в него вступить.

По её словам, украинской власти не следует повторять обещания экс-президента Украины Петра Порошенко, который называл какие-то даты, когда Украину якобы примут в ЕС и НАТО.

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«Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут», — подытожила Верещук.

Ранее депутат заявляла, что Украине не следует слепо копировать страны Евросоюза, поскольку у неё есть свои ценности, которые в ЕС давно размыты.