Бишкек, 23 сентября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии подало в суд иск против клиники «Микрохирургия глаза», принадлежащей известному врачу-окулисту Алмазбеку Исманкулову. Об этом сообщает пресс-служба минобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Претензии образовательного ведомства заключаются в том, что это коммерческое медучреждение до сих пор не вернуло $8,5 млн (542,7 млн рублей), выданных ей в кредит в виде медицинского оборудования южнокорейской компании «Медисон Ко Лтд» еще в конце 90-х годов прошлого столетия.

Оборудование частная клиника получила под гарантии, предоставленные министерством образования, науки и культуры Киргизии.

«Необходимо отметить, что в ходе своего официального визита в Кыргызстан в июле текущего года премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен поднял вопрос о задолженности перед корейскими инвесторами. Такая ситуация негативно влияет на инвестиционный климат и бросает тень на имидж страны», — подчеркивают в минобразования.