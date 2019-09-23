Астана, 23 сентября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. На несанкционированных митингах в городах Казахстана было задержано около 100 человек, заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает 23 сентября издание Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, генеральная прокуратура Казахстана сделала предупреждение о недопустимости незаконных митингов. В анонсированных местах проведения несанкционированных акций заранее были выставлены наряды полиции, отметил министр.

Он добавил, что задержания проходили в 7−8 городах. Всего в органы внутренних дел были доставлены около 100 человек. К административной ответственности были привлечены 15 человек, 9 — к аресту, 6 — к штрафу.

Напомним, 23 сентября начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов заявил, что в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны около 50 человек.

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