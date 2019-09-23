На несогласованных митингах в Казахстане задержали около 100 демонстрантов
Астана, 23 сентября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. На несанкционированных митингах в городах Казахстана было задержано около 100 человек, заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает 23 сентября издание Zakon.kz.
По его словам, генеральная прокуратура Казахстана сделала предупреждение о недопустимости незаконных митингов. В анонсированных местах проведения несанкционированных акций заранее были выставлены наряды полиции, отметил министр.
Он добавил, что задержания проходили в 7−8 городах. Всего в органы внутренних дел были доставлены около 100 человек. К административной ответственности были привлечены 15 человек, 9 — к аресту, 6 — к штрафу.
Напомним, 23 сентября начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов заявил, что в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны около 50 человек.
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