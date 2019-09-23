Сеул, 23 сентября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Автомобили южнокорейской компании Hyundai Motor удостоены премии AutoPacific Ideal Vehicle Awards. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Genesis G70

По их словам, автомобили Genesis G70 и Kona стали лучшим роскошным автомобилем и внедорожником по версии американской исследовательской компании AutoPacific.

Известно, что «Индекс удовлетворённости покупателей» от AutoPacific основан на общенациональном опросе 50 тысяч покупателей новых автомобилей и пикапов. Основываясь исключительно на оценке владельцев, ассоциация распределяет оценки в 25 различных категориях.

Ранее, в июне текущего года, автомобиль Genesis G70 занял первое место в рейтинге качества новых автомобилей в США (Initial Quality Study) от агенства J.D. Power.

Initial Quality Study — рейтинг на основе опроса покупателей и арендаторов после 90 дней владения машиной.