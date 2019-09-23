Владикавказ, 23 сентября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Стали известны регионы России, где заработная плата растет медленнее всего. Среди них оказалась Северная Осетия, в которой по итогам первого полугодия 2019 года рост зарплат составил лишь 3,5%. Такие данные приводятся в рейтинге российских регионов по динамике зарплат, опубликованном РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В аутсайдерах республика Северного Кавказа оказалась наряду с Санкт-Петербургом и Ямало-Ненецким автономным округом, где рост зарплат составил еще меньше — 3,2% и 2,3% соответственно.

Что касается других субъектов Северо-Кавказского федерального округа, то два из них в списке расположились также далеко не на первых местах по уровню роста зарплат: Карачаево-Черкесия заняла 75 место с результатом 4,8%, 72-е место заняла Чечня (5,1%).

Зато еще четыре субъекта СКФО продемонстрировали рост зарплат, превышающий средний по стране, который составил 7,1%. Так, в Ставропольском крае рост заработной платы в первом полугодии 2019 года составил 7,4% (26-е место), в Дагестане — 7,8% (22-е место), в Кабардино-Балкарии — 9,1% (11 место), Ингушетии — 9,2% (9-е место).