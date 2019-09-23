Перуджа, Италия, 23 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Вслед за формированием национального правительства либералы и популисты Италии создали альянс и на местных выборах, сообщили представители Демократической партии и «Движения 5 звезд» в понедельник, 23 сентября.

Флаг Италии

Общим кандидатом двух партий на губернаторских выборах в Умбрии (пройдут в октябре 2019 года) станет Винченцо Бьянкони, глава местного отделения национальной гостиничной ассоциации.

Новое правительство было сформировано либералами и популистами в начале сентября 2019 года без проведения выборов. После национальных выборов марта 2018 года все местные выборы в Италии выигрывали оппоненты этих партий — правоцентристы во главе с «Лигой» Маттео Сальвини.

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