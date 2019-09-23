Иркутск, 23 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Иркутские спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре, а синоптики — о мокром снеге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Завтра, 24 сентября, местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра (ночью до 15−20 м/с, днём до 13−18 м/с), сказано в официальном сообщении регионального ГУ МЧС РФ. Также в Приангарье на 24−26 сентября ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

В прогнозе, опубликованном на сайте иркутских метеорологов, говорится, что днём 24 сентября в области ожидаются умеренные осадки в виде дождя, по северу в виде дождя и мокрого снега.

«Местами грозы, утром при прояснении туман», — предупреждают метеорологи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым снегом Иркутскую область накрыло ещё 13 сентября 2019 года. Все подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области были приведены в режим повышенной готовности.

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