Степанакерт, 23 сентября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. 22 сентября в 16:15 на юго-восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как сообщает пресс-служба Минобороны Нагорно-Карабахской Республики, в результате действий Армии обороны НКР, противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.

Следует отметить, что ВС Азербайджана обычно пытаются обострить ситуацию на лини соприкосновения перед переговорами по нагорно-карабахскому урегулированию.

Напомним, что сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.