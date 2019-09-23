Додома, 23 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) упрекнула власти Танзании в том, что они не предоставили необходимую информацию о возможных заражениях вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает ВВС Africa.

(сс) Simon Ruf. UNMEER Карта пациента

В заявлении, сделанном в субботу, 21 сентября, говорится, что 10 сентября организация узнала о подозрении на случай Эболы в Дар-эс-Саламе, самом густонаселенном городе Танзании. В нем говорилось, что ранее пациент ездил в Уганду, а в августе у него были обнаружены симптомы лихорадки Эбола. Анализы дали положительный результат, и пациент умер от вируса 8 сентября. В ВОЗ заявили, что имеют неофициальные сообщения о двух других возможных случаях.

«Несмотря на несколько запросов, ВОЗ не получила дополнительную информацию ни по одному из этих случаев от властей Танзании», — говорится в заявлении ВОЗ.

Со своей стороны, представители руководства Танзании заявили, что в стране нет подозреваемых или подтвержденных случаев Эболы.

Текущая вспышка Эболы в ДР Конго за год привела к гибели более 2000 человек. Другие страны находятся в состоянии повышенной готовности.