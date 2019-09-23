Актау, Казахстан, 23 сентября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Участники массовой драки в городе Актау Мангистауской области Казахстана задержаны и доставлены в полицейскую службу, сообщает 23 сентября издание Inaktau со ссылкой на региональный департамент полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Конфликт прокомментировал министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев. По его словам, инцидент произошел после футбольного матча между учащимися двух школ. «Всё началось с того, что они начали друг друга забрасывать камнями и бутылками», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа возле гостиницы «Виктория» в Уральске произошла массовая драка, в результате которой погиб 19-летний молодой человек.