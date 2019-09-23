Грозный, 23 сентября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В Чечне состоялось открытие всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019». В честь его участников глава республики Рамзан Кадыров 22 сентября дал торжественный ужин. Он приветствовал лучших педагогов страны, ставших финалистами первого этапа конкурса, который проводится в Грозном и пообещал, что власти региона «приложат все усилия для создания атмосферы творческого праздника».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«У меня состоялась тёплая беседа с гостями Чечни. Рассказал им интересные истории из своей школьной жизни. Не утаил и отдельные курьезные детали учебы. Пожелал педагогам растить не только отличников, но и настоящих патриотов России», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 30-й конкурс «Учитель года России» проводится в Чечне. В нем участвуют педагоги из всех субъектов РФ. По итогам первого очного тура выберут 15 лауреатов конкурса, которые примут участие по втором очном туре 29 сентября.

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