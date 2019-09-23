Иркутск, 23 сентября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Иркутской области изысканы средства на реставрацию одного из самых старых деревянных зданий областного центра. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Андрея Фоменко, речь идёт о доме Дубровского (ул. Карла Либкнехта, 31), который является объектом культурного наследия федерального значения.

Правительство Иркутской области «Дом Дубровского» в Иркутске

«Точная дата его возведения, имена архитектора и заказчика не известны. Впервые упоминание об особняке встречается в документах 1843 года», — пояснил чиновник.

Известно, что в ходе реставрации, которую планируется завершить в первом квартале 2020 года, аварийные стены сруба будут перебраны, а повреждённые брёвна заменены новыми.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Иркутске был снесён до основания дом, где когда-то жил академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников.

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В конце мая 2019 года на площадке за Преображенской церковью открылось «кладбище» погибших домов. Инсталляцией из 50 белых крестов, каждый из которых символизирует исторический памятник, который был утрачен городом в последние годы, активисты АНО «Наследие» в очередной раз попытались привлечь внимание общественности и властей всех уровней к уничтожению исторической среды Иркутска.

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