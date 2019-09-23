Москва, 23 сентября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Нефтяной рынок 23 сентября открылся с некоторой неуверенностью. Ремонт на перерабатывающем заводе в Абкаике идет в очень сжатые сроки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Paul Lowry Нефть

«Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco пообещала сделать ремонт и вернуть обработку НПЗ Абкаик до уровня, предшествующего атаке, — к концу сентября. Если на ремонт уйдет больше времени, то саудовские запасы будут более тщательно проверяться, и любые перебои с покупателями будут иметь глобальные последствия.

Такой сценарий может оказать положительное влияние на нефтяные котировки. Поскольку расход запасов может хватить максимум на месяц.

Опасения по поводу возможных подобных атак на НПЗ все больше нарастают, а также угроза возможного военного конфликта на Ближнем Востоке порождает больше вопросов чем ответов.

С другой стороны, Саудовская Аравия сделает все возможное чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, чтобы не портить отношения с клиентами перед предстоящим IPO Saudi Aramco.

В этой связи цены на нефть вновь оказываются под давлением, поскольку нападения на саудовские нефтяные объекты временно отвлекли участников товарно-сырьевого рынка от торговых войн между США и Китаем, а также возможного замедления темпов развития экономик мира и снижения спроса на энергоносители.

Китай затягивает с решением, поскольку ожидает, что Дональда Трампа не изберут в 2020 году, но что будет если все же Китай ошибется в своей ставке? Вопрос остается открытым и спорным.

Как видно четких перспектив и ориентиров у нефтяного рынка по-прежнему нет. Волатильность будет возрастать лишь в моменты публикаций данных по запасам сырой нефти от энергетических ведомств США.

В этой связи будет наблюдаться давление на нефтяные котировки. Цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах $64 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI будет находиться возле цены $57 за баррель», — полагает эксперт.

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