Сухум, 23 сентября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Российский «патронаж» над абхазской армией выглядит вполне логичным, к тому же перевооружение вооруженных сил Абхазии не будет слишком затратным, отметил военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян в понедельник, 23 сентября, комментируя поручение Владимира Путина.

Mil.ru Российские и абхазские военнослужащие на полигоне Цабал

Как сообщалось ранее, президент России поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

«Учитывая очень сильную интеграцию вооруженных сил Абхазии с силами 7-й российской военной базы, сложившуюся после Августовской войны 2008 года, российский «патронаж» над абхазской армией выглядит вполне логичным.

Действительно, вооруженные силы Абхазии сегодня оснащены очень слабо — военная техника имеется в единичных экземплярах и устаревших типов. Это может вызвать и серьезные проблемы при взаимодействии с российскими подразделениями.

В целом перевооружение вооруженных сил Абхазии окажется не слишком затратным, учитывая очень небольшую численность армии Абхазии», — отметил Леонид Нерсисян.