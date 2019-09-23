Нижний Новгород, 23 сентября, 2019, 12:54 — ИА Регнум. И россиян, и чиновников всколыхнула информация о планах массово сокращать государственных служащих, которые анонсировала первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко. Эксперты уже не верят этому, так как при каждом подобном объявлении численность чиновничьего аппарата только увеличивается даже на фоне заявлений о недокомплекте, что фигурирует в данных статистики. В Поволжье по итогам 2018 года было почти 163 тыс. служащих разного звена — от федеральных до муниципальных, и почти 15 тысяч из них приходились на Нижегородскую область. ИА REGNUM рассмотрело, как в ПФО обстоят дела с госслужащими.

На основании данных Росстата Количество госслужащих в ПФО в 2018 году

По данным Росстата, в целом по Поволжью за 2018 год ни в одном регионе не было 100% укомплектованности среди служащих. Наиболее близки к этому были в Мордовии, где укомплектованность муниципальными служащими 97,6% — 2169 человек, и в Пензенской области — 97,5% (2516 муниципальных служащих). Если рассматривать ситуацию в сегменте региональной власти, то наиболее укомплектована чиновниками этого звена опять же Мордовия — 97% (1018 человек) и Оренбургская область — 96,5% (1319 человек). В сегменте «федерального звена» выше всех показатель в Чувашии — 94,6% (3230 человек) и Кировской области — 94,3% (4181 человек), а ниже в Нижегородской области — 89,5%, хотя по количеству там самое большое число в округе федеральных чиновников — 8988 человек. Примечательно: в Нижегородской области относительно 2017 года численность федеральных госслужащих выросла на 0,3%. Нижегородстат также даёт несколько иные показатели численности служащих в федеральных государственных органах по итогам 2018 года (выше чем у Росстата) — 10 879.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средние зарплаты у региональных служащих Поволжья по итогам прошлого года выросли относительно 2017 года на 12%, до 50,8 тыс. рублей. В Татарии, Мордовии и Башкирии при этом рост был свыше чем на 20%. В федеральных органах ПФО зарплаты за 2018 год выросли почти на 6% — до 38,7 тыс. рублей.

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В сентябре 2019 года Татьяна Нестеренко ещё раз напомнила, что с 2020 года начнётся массовое сокращение госслужащих, отметив, что если не делать реформу в этой сферы, то на поддержание зарплат на конкурентном уровне, потребуется ежегодно изыскивать по 100 млрд рублей.

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