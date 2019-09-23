Екатеринбург, 23 сентября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Порядка 100 км теплосетей и 50 км сетей водоснабжения запланировано переложить в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил глава города Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информационной политики.

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Также в будущем году в Екатеринбурге планируется масштабная реконструкция одной из центральных магистралей города — улицы Малышева. По словам мэра, будут обновлены не только тротуары и ограждения, но и фасады домов.

Отметим, что все мероприятия реализуются в рамках подготовки Екатеринбурга к празднованию 300-летия города в 2023 году.

Напомним, что в 2019 году на благоустройство областного центра из региональной казны было выделено 6,2 млрд рублей и это в 1,5 раз больше чем в 2018 году.